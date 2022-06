EUA lançam proposta para reduzir níveis de nicotina nos cigarros

Se for promulgada, a medida entra em vigor em Maio de 2023. O Governo norte-americano espera reduzir o número de fumadores, doenças e taxa de mortalidade associadas ao consumo de tabaco no país.

O Governo norte-americano anunciou, esta terça-feira, que vai desenvolver uma proposta para estabelecer um nível máximo de nicotina nos cigarros e outros produtos de tabaco acabado disponíveis nos Estados Unidos, como é o caso dos charutos.

A medida, que a Casa Branca quer aplicar em Maio de 2023, tem como objectivo tornar o tabaco menos viciante e, consequentemente, reduzir o número de fumadores e doenças associadas ao tabagismo no país, escreve a Reuters, citando o documento divulgado pela Casa Branca.

A proposta surge depois de a Administração Biden ter anunciado, no início do ano, um conjunto de planos destinados a reduzir a taxa de mortalidade relacionada com o cancro em, pelo menos, 50% durante os próximos 25 anos.

A indústria do tabaco já veio contestar a medida que, caso seja promulgada, se junta às posições antitabágicas da Dinamarca e Nova Zelândia.

O consumo e exposição ao fumo do tabaco são responsáveis pela morte de cerca de 480 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. A par disto, e de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças do país, todos os anos morrem mais de 7300 fumadores passivos vítimas de cancro do pulmão.

O número de fumadores tem diminuído nos últimos 15 anos, mas os últimos dados sobre o assunto, que remontam a 2020, revelam que cerca de 12,5% dos adultos ou 30,8 milhões de pessoas ainda fumam cigarros.

Segundo a Food and Drug Administration (FDA) –​ entidade que regula a produção e comercialização de medicamentos e alimentos – mais de metade dos fumadores adultos tenta parar de fumar a cada ano, “mas a maioria não consegue devido à natureza viciante dos cigarros”. Em Abril, a empresa emitiu uma proposta destinada a banir os cigarros de mentol e charutos com sabor do mercado norte-americano.

Enquanto a decisão não entra em vigor, na Dinamarca, o Ministério da Saúde quer proibir a venda de tabaco e outros produtos com nicotina aos cidadãos nascidos depois de 2010, escreve o diário britânico The Guardian. A Nova Zelândia pretende fazer o mesmo para todos os neozelandeses que nasceram depois de 2008, conforme já noticiou o PÚBLICO.