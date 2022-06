Rui Catarino nomeado presidente do Teatro Nacional D. Maria II

Administração do Teatro Nacional D. Maria II ficará composta com Sofia Campos, que esteve entre 2018 e 2021 na direcção artística da Companhia Nacional de Bailado.

Rui Catarino, até aqui vogal da administração do Teatro Nacional D. Maria II, vai assumir a presidência daquele órgão, na sequência da saída de Cláudia Belchior, com Sofia Campos, que até 2021 foi responsável pela direcção artística da Companhia Nacional de Bailado e regressa agora a vogal da administração do Teatro Nacional D. Maria II, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Cultura (MC).

Em comunicado, o MC indica que Rui Catarino e Sofia Campos (a quem sucedeu Carlos Prado na direcção da CNB, em 2021) assumem funções no dia 1 de Julho, até ao final do mandato corrente, que termina em Dezembro do próximo ano.

No mês passado, Cláudia Belchior, que assumiu a presidência do Teatro Nacional D. Maria II em 2016, pediu renúncia por sentir que “foram completados” os objectivos a que se propôs.

Rui Catarino exercia desde 2016 as funções de vogal do conselho de administração do D. Maria II, e é, desde 2008, assistente convidado da Escola Superior de Teatro e Cinema, onde lecciona gestão cultural.