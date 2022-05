Cláudia Belchior deixa presidência da administração do D. Maria II

Foi em 2016 que Cláudia Belchior, membro do conselho de administração desde o ano anterior, assumiu a presidência do Teatro Nacional D. Maria II. Um cargo que abandonará no final de Junho, apurou o PÚBLICO esta quarta-feira. A até aqui presidente da administração do teatro da Praça do Rossio, em Lisboa, invoca razões pessoais para esta saída, que a faz regressar ao Centro Cultural de Belém, onde desempenhou diversas funções.

“A minha saída prende-se exclusivamente com razões pessoais, e também porque entendo que está na altura de ir para a minha casa de origem, o Centro Cultural de Belém”, afirmou ao PÚBLICO. “Entendo que o meu trabalho no D. Maria está finalizado. Estava a terminar o meu terceiro mandato, o plano de programação para 2023 está fechado e os grandes projectos para os quais fui desafiada nesta última fase estavam concluídos, nomeadamente o projecto de arquitectura para a obra que vamos fazer em 2023. Senti que era uma altura de fecho de ciclo. Estes lugares de gestão pública são desgastantes e duros e a missão que me foi confiada em 2015 está concluída.”

Na hora da sua saída, o teatro D. Maria II, “está mais qualificado e preparado para os próximos desafios, sendo hoje uma referência, não só no território nacional, mas também internacional, o que é um novo paradigma que foi alcançado e concretizado”, diz, lembrando o percurso de internacionalização consolidado pelo anterior director artístico, Tiago Rodrigues, entretanto substituído por Pedro Penim.

Contactado pelo PÚBLICO, o Ministério da Cultura não comenta a saída nem indica quando estará em condições de nomear o substituto de Cláudia Belchior no cargo. Além de Cláudia Belchior, são membros do actual conselho de administração os vogais Rui Catarino e Sónia Teixeira.

Quanto ao futuro próximo, Cláudia Belchior manter-se-á em funções até 30 de Junho, “a não ser que até lá seja substituída e entre outra pessoa para o conselho de administração”. De regresso ao Centro Cultural de Belém, não sabe ainda o que a esperará. “Será o conselho de administração do CCB que terá de pensar qual poderá ser o meu papel na instituição. Mas tenho muita vontade de voltar. É uma casa que me diz muito, porque entrei ali em 1996.”

O conselho de administração do CCB, cuja nova composição foi oficializada esta quarta-feira em Diário da República, é presidido por Elísio Summavielle. Integram-no ainda Delfim Sardo e Madalena Reis.

Cláudia Belchior foi coordenadora da direcção do Centro de Espectáculos do CCB (2010-2012) e posteriormente directora de Artes do Espectáculo da mesma instituição.