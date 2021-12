D. Maria II fecha um ano para obras e regressa em 2024 com melhores condições técnicas e um jardim de Inverno

Projecto de requalificação do Nacional vai custar 9,8 milhões de euros. Obra financiada pelo PRR deverá arrancar em Junho de 2022 e estar concluída no final de 2023.

Em 2023 o Teatro Nacional D. Maria II vai estar fechado para obras e quando reabrir, logo no início do ano seguinte, vai ter um jardim de Inverno no último piso, novos espaços de ensaio e de trabalho, uma livraria mais convidativa e um átrio amplo, sem as bilheteiras a atrapalhar. Na Sala Garrett, o espaço mais nobre do Nacional, as mudanças também serão grandes, mas quase “invisíveis”.