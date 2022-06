Margaret Atwood: “As gerações mais novas nasceram numa época em que estava tudo bem”

Não é difícil que as gerações mais novas no Ocidente se sintam desesperadas porque nasceram numa era em que as coisas eram melhores. E em 2022, o mundo está a recuperar de uma pandemia, a guerra voltou à União Europeia, e a crise climática continua. A tese é da escritora e empresária canadiana Margaret Atwood, mais bem conhecida pelo romance distópico Crónica de uma Serva (The Handmaid's Tale), que foi uma das oradoras a abrir o palco da Collision, o evento irmão da Web Summit, em Toronto, no Canadá. Para Atwood, “as coisas já foram bem piores”.