Parlamento à espera da posse de Montenegro para discutir novo modelo de debates com Costa

A maioria absoluta pressionou António Costa a recuar no fim dos debates quinzenais e a mostrar-se disponível a ser ouvido mais vezes no Parlamento. Com a entrada de um novo líder, o PSD, que aprovou o fim dos debates quinzenais ao lado do PS, deverá apresentar uma proposta.

O PSD pediu o adiamento do prazo de entrega de propostas para alterar o regimento da Assembleia da República – que incluirá as alterações ao actual modelo de debates com o Governo – para depois do congresso do partido, que acontece entre 1 e 3 de Julho. O prazo inicial terminou esta segunda-feira, dia 20 de Junho, mas os sociais-democratas pediram ao grupo de trabalho que acompanha o tema para que o prazo de entrega de alterações fosse adiado para depois do encontro que irá oficializar a nova liderança do partido, protagonizada por Luís Montenegro. Ao PÚBLICO, o socialista e coordenador do grupo de trabalho, Pedro Delgado Alves, explicou que “o prazo foi alargado para depois do congresso [do PSD]” e que o novo calendário ainda não foi fechado.