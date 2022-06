As escalas médicas de urgência: problemas e soluções

Ao longo dos anos vimos assistindo, com frequência crescente, à falta de médicos nas urgências, em diferentes especialidades. O que pode surpreender é a ausência de medidas que permitam corrigir a tempo estas situações.

A crise dos obstetras verificada em período de férias, induzida por um conjunto de feriados e fins-de-semana interligados, mostrou um conjunto de insuficiências na constituição e na gestão das equipas de urgência dos hospitais do SNS. A falta de médicos não foi um problema de um ou outro hospital ou de uma ou outra especialidade, sendo afinal um problema mais generalizado que percorre todo o tecido hospitalar e condiciona também, a pediatria, a ortopedia, a anestesiologia, etc. Não é por certo uma questão pontual ou inédita, pois ao longo dos anos vimos assistindo, com frequência crescente, à falta de médicos nas urgências. O que pode surpreender é a ausência de medidas que permitam corrigir a tempo estas situações. Por isso impõe-se uma análise mais detalhada sobre estas falhas que nos ajudem a perceber melhor onde estão os problemas: