Dois serviços de urgência no Norte bateram recordes de afluência. Em Lisboa a procura é a habitual

Responsável pela urgência do São João pede “coerência” nas medidas contra a covid-19. “O problema é que se criou uma necessidade à volta da covid-19 que faz com que as pessoas venham à urgência porque precisam de um teste que lhe dê acesso a uma declaração para ficarem em isolamento que continua a ser obrigatório, durante sete dias, recebendo 100% da remuneração”, diz.