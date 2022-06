A sublevação do Norte

Nos últimos dias temos assistido a uma revolta, algo a que se poderia chamar de sublevação do Norte. Tudo por causa da forma como está a decorrer o processo de descentralização de competências da administração central para as autarquias. Talvez por causa do aumento do custo de vida, da inflação, das matérias-primas, os autarcas, mas especialmente estes, os do Norte, começaram a ter a nítida impressão que estavam a ser enganados e que o envelope financeiro que acompanha as novas competência na área da Educação está longe de ser suficiente para cobrir as despesas necessárias.