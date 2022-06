Temido perde popularidade mas continua a ter a melhor avaliação do Governo

A sondagem da Intercampus para o Jornal de Negócios e o CM mostra que a ministra da Saúde continua a obter a melhor avaliação entre os membros do executivo, porém perde popularidade numa altura em que o SNS enfrenta dificuldades de capacidade de resposta.

Marta Temido não passou incólume aos problemas que o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a atravessar nos últimos dias. A sondagem da Intercampus para o Jornal de Negócios e o Correio da Manhã mostra que a ministra da Saúde perdeu popularidade face ao barómetro anterior embora se mantenha como o elemento mais popular do executivo socialista.

Na semana em que anunciou um plano de contingência para o Verão a fim de responder à escassez de profissionais nos serviços de urgência de ginecologia e de obstetrícia, Marta Temido recebe avaliação positiva de 25% dos entrevistados ao passo que 9,2% lhe atribuem uma avaliação negativa.

O estudo de opinião foi conduzido entre 8 e 14 de Junho, pelo que abrange já parte do período em que se verificaram problemas de falta de profissionais no SNS.

A sondagem permite ainda notar que o ministro das Finanças, Fernando Medina, volta a ser considerado o pior ministro do Governo chefiado por António Costa.

Já em relação às intenções de voto nos partidos, o PS surge na frente com a preferência de 34,3% dos inquiridos, 12,5 pontos percentuais à frente do PSD. Chega e Iniciativa Liberal continuam a ser respectivamente a terceira e quarta forças políticas com mais intenções de voto.