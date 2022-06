Ministra anuncia plano de contingência para o Verão. “Tentaremos” contratar mais médicos

A ministra da Saúde disse esta segunda-feira que o Governo vai implementar, para o Verão, um “plano de contingência” a curto prazo para responder à falta de profissionais nos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia.

Uma das medidas imediatas passa pela contratação de médicos especialistas, embora Marta Temido reconheça que só isso não será suficiente.

“Tentaremos [contratar mais médicos]. Há um concurso de contratação de recém-especialistas para ser aberto esta semana. Infelizmente, não temos para contratar tantos quanto gostaríamos e as condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde são pesadas, reconhecemos isto”, afirmou a ministra, em declarações aos jornalistas depois de reuniões com a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, a Ordem dos Médicos e estruturas sindicais.

Marta Temido sublinhou que os problemas que se têm sentido não são novos, mas que estão nesta altura numa “fase mais nítida e aguda”. “Depois de dois anos de pandemia e do adiar de um conjunto de medidas que pretendíamos ter implementado anteriormente e que não foram possíveis, os problemas agora revelam-se com outra gravidade”, observou.

Sem apresentar medidas concretas, a responsável pela pasta da Saúde referiu que o Governo vai implementar um plano de contingência para os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro, com o qual se prevê conseguir um “funcionamento mais articulado, antecipado e organizado das urgências em rede do Serviço Nacional de Saúde”, admitindo ser importante, nessa dimensão, olhar para as “questões remuneratórias associadas”.

A ministra referiu também haver em cima da mesa medidas a médio prazo, nomeadamente uma “absolutamente essencial”: a coordenação que permita apoiar reestruturações necessárias na área de saúde materna, em moldes semelhantes aos da comissão de apoio à resposta em Medicina Intensiva.