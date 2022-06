Inspecção-Geral investiga morte de bebé no Hospital das Caldas da Rainha

O Centro Hospitalar do Oeste (CHO) abriu um inquérito e enviou uma participação à Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS), que vai investigar o facto de uma grávida que se dirigiu ao hospital das Caldas da Rainha ter perdido o bebé, na noite de quarta-feira. A urgência de Obstetrícia estava, na altura, encerrada, e o inquérito deverá averiguar se foi a falta de atendimento rápido e adequado que causou este desfecho. Os representantes dos médicos lamentam a tragédia mas dizem não ficar surpreendidos com um desfecho deste género, dada a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. “É o corolário dos alertas que temos feito nos últimos meses”, lamenta Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

Na quinta-feira, e quando ainda não era conhecido o caso das Caldas da Rainha, o SIM tinha colocado na sua página na Internet um alerta com o título “Vai ser complicado parir na Grande Lisboa”. Segundo a nota, o próximo fim-de-semana será de “catástrofe prevista nas maternidades da Grande Lisboa”, já que estão “diversas em contingência e algumas mesmo encerradas”. No sábado, diz o SIM, serão afectados os serviços de Setúbal, Barreiro e Almada. E na segunda-feira, feriado de Santo António em Lisboa, segundo o sindicato, juntam-se a estes três hospitais, o de S. Francisco Xavier e o Amadora-Sintra.

“As equipas de urgência de obstetrícia têm o mínimo de profissionais, na esmagadora maioria dos locais, e em alguns esse mínimo não é respeitado. O Ministério da Saúde tem mostrado uma insensibilidade atroz sobre isto”, diz Roque da Cunha ao PÚBLICO. O bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães, traça o mesmo cenário. “Não conheço nenhuma urgência do país que não esteja desfalcada. Quantas urgências é que cumprem o que são as equipas-tipo? Estamos numa situação de défice permanente, em que os médicos que apresentam escusa de responsabilidade dispararam. E depois acontecem coisas dramáticas como esta”, diz.

Bastonário propõe “auditoria clínica"

Miguel Guimarães diz que vai propor à OM que avance com “uma auditoria clínica” ao Hospital das Caldas da Rainha, para tentar perceber melhor o que ali se está a passar. “Temos de tentar ajudar. Temos várias situações explosivas, no sentido de não haver capacidade humana para garantir urgências em vários serviços do país”, diz.

A notícia da morte do bebé no Hospital das Caldas da Rainha foi avançada pela RTP. A televisão pública questionou o conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste que confirmou “que se verificou uma ocorrência grave com uma grávida, tendo sido determinada a abertura de processo de inquérito e participação à IGAS, no sentido de apurar o sucedido e eventuais responsabilidades”.

Nessa altura, refere ainda o comunicado, “a urgência obstétrica do Centro Hospitalar do Oeste teve constrangimentos no preenchimento da escala médica, o que determinou o encerramento da referida urgência ao CODU/INEM, após a definição de circuitos de referenciação de doentes com outros hospitais”.

Só que a grávida em questão não se deslocou ao hospital com o INEM, tendo chegado ao local pelo seu próprio pé, alegadamente, depois de sofrer uma hemorragia. A mulher terá sido acompanhada por dois médicos do hospital, incluindo uma obstetra que se encontrava ao serviço, mas a cesariana de emergência a que terá sido sujeita já não terá conseguido salvar o bebé. “O conselho de administração comunicou ao INEM que as urgências estavam fechadas, mas não avisou a população, e a senhora foi lá. E agora temos a lamentar a morte de um bebé, estamos solidários com os familiares e esperamos os resultados do inquérito, mas lamentamos que o Ministério da Saúde só vá agir depois da desgraça. Ou, pelo menos, imploramos que aja”, diz Roque da Cunha.

Já esta sexta-feira, o conselho de administração do CHO disse, em comunicado enviado ao PÚBLICO, “lamentar profundamente a morte registada”, mas recusa-se a prestar mais esclarecimentos sobre o caso, alertando que “foi aberto um processo de inquérito pela IGAS, sendo, por isso, prematuro estabelecer qualquer relação de causa-efeito entre o encerramento da urgência obstétrica e o referido episódio.​

O PÚBLICO questionou o Ministério da Saúde sobre a situação vivida nas Caldas da Rainha, mas ainda aguarda resposta. À RTP, numa resposta sobre o estado geral da falta de médicos nas urgências, o ministério de Marta Temido adiantou que é por “reconhecer esses mesmos constrangimentos que tem procurado soluções para mitigar as situações identificadas - seja através do concurso para recém-especialistas médicos, que será aberto nos próximos dias, seja através de medidas que estão previstas no OE 2022, como a majoração das horas extraordinárias, seja através de outras medidas estruturais previstas para o novo Estatuto do SNS.”

Os problemas de falta de pessoal em vários serviços de urgência no país têm-se repetido. No hospital das Caldas da Rainha, em Abril, os chefes de equipa das urgências demitiram-se, por não terem o pessoal mínimo por equipa para funcionar. Na mesma altura, 23 médicos internistas do hospital assinaram um manifesto no qual denunciavam o que consideravam ser a “situação limite do ponto de vista de sobrecarga de trabalho e de qualidade assistencial” vivida no hospital que, diziam, é “absolutamente dramática, desesperante e totalmente inaceitável”.