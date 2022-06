Sérgio Sousa Pinto, deputado do PS, pede demissão de Marta Temido

Num momento em que o estado do Serviço Nacional de Saúde se agudiza por falta de recursos humanos, Marta Temido recebeu o primeiro pedido de demissão vindo de um deputado do próprio partido. Sérgio Sousa Pinto, do Partido Socialista, defendeu que a ministra deve entregar a pasta da Saúde, por já não acreditar que possa protagonizar qualquer reforma do SNS.

“O país já não tem confiança na actual titular da Saúde. Já não se acredita que ela possa ser, depois de tudo aquilo que vivemos, protagonista de qualquer esforço reformista”, afirmou o deputado do PS e comentador do programa Contrapoder, na CNN Portugal.

Sérgio Sousa Pinto reforçou ser “defensor do SNS” — “um activo fundamental do país”, como o descreveu. Admite, portanto, que o sistema precisa de uma reforma, mas não sob comando da actual ministra do executivo liderado por António Costa, que esta sexta-feira recebeu também duras críticas da direita à esquerda parlamentar.

Questionado sobre se estava a pedir que Marta Temido apresentasse a demissão, o deputado da bancada parlamentar do PS respondeu com ironia: “Se for para manter as coisas como até aqui, a ministra pode permanecer.” Uma sugestão já feita na manhã desta sexta-feira, mas pelo líder do Chega.

Na passada quarta-feira, a ministra da Saúde anunciou a criação de uma comissão de acompanhamento de resposta em urgência de Ginecologia-Obstetrícia e Bloco de Partos, para garantir o atendimento atempado dos utentes em caso de emergência. As críticas à gestão do Sistema Nacional de Saúde intensificaram-se há uma semana, quando uma grávida que se dirigiu ao hospital das Caldas da Rainha numa altura em que a urgência de Obstetrícia estava encerrada acabou por perder o bebé.

As declarações de Sérgio Sousa Pinto sobre o trabalho de Marta Temido surgem num excerto do programa Contrapoder divulgado pela CNN. O canal emitirá o programa completo neste sábado.