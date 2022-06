Marta Temido anuncia comissão de acompanhamento e reforço das remunerações nas urgências

A ministra da Saúde anunciou esta quarta-feira as medidas que integrarão o plano de contingência para o Verão, em resposta ao encerramento de vários serviços de urgência no país devido à falta de médicos. Marta Temido confirmou a criação de uma comissão de acompanhamento de resposta em urgência de ginecologia, obstetrícia e bloco de partos e ainda a revisão de questões relacionadas com a remuneração médica em serviços de urgência em horas extraordinárias.

Tendo em conta que uma das falhas dos últimos tempos tem sido a capacidade das instituições regionais de ter uma articulação “estável e integrada”, de forma “programada, conhecida e sem desequilíbrios”, a ministra da Saúde referiu que a primeira resposta passa pela criação de uma comissão de acompanhamento de resposta em urgência de ginecologia, obstetrícia e bloco de partos.

A comissão irá integrar cinco coordenadores regionais e um coordenador nacional, com um trabalho “muito vocacionado” para o curto prazo, disse a ministra em conferência de imprensa no Ministério da Saúde, depois de mais um dia de reuniões com várias entidades.

Uma outra acção imediata é a revisão de “questões associadas à remuneração médica em serviço de urgência” – no caso, para todas as especialidades e não apenas para ginecologia e obstetrícia. Nesse sentido, a ministra adiantou que já está marcada para esta quinta-feira uma reunião com as estruturas sindicais para discutir um projecto de diploma “em matéria de remunerações em serviço de urgência” no que diz respeito às horas extraordinárias.

“O Governo empenhou-se em desenhar, num prazo muito curto, uma proposta de solução que pensamos responder às principais preocupações das estruturas. Uma solução que envolve a correcção de potenciais desigualdades gerada pela necessidade de prestadores de serviços, de tarefeiros”, referiu a ministra.

“Visa responder ao que tem sido suscitado: o sentimento de que num mesmo serviço de urgência, a dar a mesma resposta, se cruzam pessoas com vínculos distintos e, sobretudo, com valores à hora muito distintos”, continuou.

Marta Temido avançou na segunda-feira a implementação, para o Verão, de um “plano de contingência” a curto prazo para responder à falta de profissionais nos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia.

A ministra sublinhou na altura que o Governo vai tentar a “contratação de todos os especialistas que aceitem ser contratados pelo Serviço Nacional de Saúde”, referindo no entanto o número de especialistas disponíveis para contratar não é suficiente para suprir as necessidades do SNS.

Várias urgências de ginecologia e obstetrícia têm encerrado nos últimos dias, um pouco por todo o país, devido às dificuldades em completar as escalas dos médicos. Esta quarta-feira, o presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Luís Pisco, admitiu a hipótese de recorrer ao sector privado para atenuar o problema.

As dificuldades não são exclusivas a esta especialidade, com serviços de urgência de outras a serem forçadas a encerrar ou a trabalhar com limitações devido à falta de médicos.