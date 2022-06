ARS de Lisboa e Vale do Tejo admite enviar algumas grávidas para maternidades privadas

O presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Luís Pisco, admitiu a hipótese de recorrer ao sector privado para atenuar o problema da falta de médicos que está a provocar encerramentos e constrangimentos no funcionamento de vários serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais públicos da região.

Em entrevista à RTP, Luís Pisco explicou que os responsáveis dos hospitais privados “manifestaram total abertura” para, “em complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde, e nos momentos em que tivermos dificuldade de resposta, por exemplo aos fins-de-semana, poder haver um acordo de colaboração com as três maternidades [privadas] que existem em Lisboa”, fazendo estas alguns partos. A ARS está já a “trabalhar” num acordo para regular esta colaboração.

Os hospitais privados estão a fazer cada vez mais partos , apesar de não terem urgências de ginecologia-obstetrícia e muitas vezes serem obrigados a reencaminhar as grávidas abaixo das 32 semanas de gestação para os hospitais do SNS, explicou na terça-feira ao PÚBLICO o presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada, Óscar Gaspar. Habitualmente, as grávidas que recebem são enviadas por obstetras privados, têm gravidez de baixo risco e mais de 34 semanas de gestação.

Óscar Gaspar disse que os privados fazem “12 mil partos” por ano, com “um aumento de 8%, em 2020, e de 2%, em 2021”, mas os dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que em 2020 fizeram já mais de 14 mil (14.354).

Urgência do Barreiro volta a fechar

Esta quarta-feira, os serviços de ginecologia e obstetrícia que têm bloco de partos vão estar todos a funcionar, informou entretanto a ARSLVT no último ponto da situação. Mas os constrangimentos vão continuar. A urgência de ginecologia-obstetrícia do hospital do Barreiro vai estar de novo encerrada entre as 21h de quinta-feira e as 9h de sexta-feira (já tinha estado fechada no início da semana).

A ARSLVT avisa que as grávidas “devem dirigir-se” ou “serão encaminhadas para outras unidades da rede”, nomeadamente para os hospitais de Setúbal, Almada, e “para as maternidades da cidade de Lisboa que, no referido período, estarão a funcionar com normalidade”.

“Caso haja necessidade de encaminhar utentes, as equipas hospitalares articulam com o CODU/INEM, no sentido de identificar a unidade que naquele momento tem melhor capacidade de resposta”, acrescenta.

Nos últimos dias têm-se sucedido os encerramentos das urgências de ginecologia e obstetrícia não só na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas um pouco por todo o país, devido às dificuldades em completar as escalas dos médicos. Há ainda serviços de urgência de outras especialidades que são obrigados a encerrar ou estão com limitações por não conseguirem assegurar as escalas.

A ministra da Saúde anunciou na segunda-feira um “plano de contingência” para fazer face aos problemas no Verão, mas ainda não adiantou medidas concretas.