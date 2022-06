A Tasquinha do Matias também já é património de Ucanha

Ainda há pouco tempo quase abandonada e votada ao esquecimento, a aldeia de Ucanha, com a sua ponte fortificada medieval, está a ganhar uma nova e regeneradora vida com a afluência de turistas e visitantes. E se o património, beleza rústica e o enquadramento na rota das aldeias vinhateiras têm muita influência, não há dúvidas também de que em muitos casos os visitantes chegam motivados pela mesa da Tasquinha do Matias. Que é agora também uma dos símbolos desta bela localidade da região do Douro Sul.