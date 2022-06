Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

► O Presidente francês Emmanuel Macron, o Chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro italiano Mario Draghi reuniram-se esta quinta-feira em Kiev com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa viagem conjunta para mostrar o seu apoio à Ucrânia face à agressão russa.

► Mario Draghi afirmou que quer ver a Ucrânia a fazer parte da União Europeia. Com ele concordaram os líderes francês, alemão e romeno, também presentes na reunião com Zelensky.

► As forças ucranianas disseram esta quinta-feira que mantêm a resistência aos fortes bombardeamentos russos na cidade de Severodonetsk e descreveram novos progressos numa contra-ofensiva no sul da Ucrânia.

► Na cidade vizinha de Lisichansk, na região de Lugansk, um ataque aéreo atingiu um edifício que albergava civis, resultando na morte de pelo menos três pessoas e ferindo pelo menos outras sete, de acordo com informações avançadas pelo governador local Serhii Gaidai.

► A Rússia advertiu esta quinta-feira que os problemas técnicos com as turbinas da empresa alemã Siemens poderão levar à suspensão do fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream.

► O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico anunciou mais uma onda de sanções à Rússia, que terá como alvo aqueles que supostamente estiveram envolvidos no tratamento “bárbaro” de crianças na Ucrânia.