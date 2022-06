Bill Gates diz que valor dos criptoactivos se baseia na “teoria do maior idiota”

O bilionário norte-americano Bill Gates disse esta quarta-feira que criptomoedas e NFT têm valor que é “100% baseado na teoria do maior idiota”, voltando a manifestar a sua aversão a este tipo de investimentos.

O fundador da Microsoft falava numa conferência organizada pelo site TechCrunch, especializado em tecnologia e startups.

“Estou habituado a activos como quintas, em que têm produção, ou uma empresa em que se desenvolvem produtos. Esse tipo de [cripto] activos é 100% baseado na teoria do maior idiota, de que alguém vai pagar mais por aquilo que eu”, referiu o bilionário. “E tem uma anonimidade associada, em que se evitam impostos, regras governamentais... Não estou envolvido em nada disso”.

Bill Gates mencionou ainda com a colecção de NFT Bored Apes, uma das mais reconhecidas, ironizando que “imagens digitais de macacos” vão “melhorar imensamente o mundo”.

A posição daquele que já foi o homem mais rico do mundo contrasta com o modus operandi daquele que é actualmente o líder nesse ranking: Elon Musk é um conhecido investidor em criptomoedas, tendo demonstrado diversas vezes o interesse pelo tema na sua conta do Twitter, bem como manifestado a intenção de permitir pagamentos à Tesla através desse universo e até financiar missões da SpaceX. Há algumas semanas, o também futuro dono do Twitter alterou a sua foto de perfil na rede social para a imagem de um NFT da colecção Bored Apes.

Não é a primeira vez que Bill Gates expressa o seu desinteresse em criptoactivos ou bens digitais como NFT's. Em Maio deste ano, o bilionário escreveu no Reddit, durante uma sessão de perguntas com utilizadores da rede, não deter qualquer criptomoeda.

“Gosto de investir em coisas que têm resultados valiosos. O valor das empresas é baseado na forma como fazem grandes produtos. O valor da criptomoeda é apenas o que outra pessoa decide que vai pagar por ela, por isso não acrescenta nada à sociedade como outros investimentos”, justificou.