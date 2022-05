Elon Musk reúne quase 7000 milhões de outros investidores para comprar o Twitter

Fundador da Oracle, príncipe saudita e administrador do Facebook entre os 19 aliados do patrão da Tesla na aquisição da rede social. Autoridade da concorrência vai avaliar negócio

Elon Musk sempre disse que iria procurar aliados para comprar o Twitter, tirá-lo da bolsa e reformar a rede social e, nesta quinta-feira, apresentou 19 nomes de uma assentada. Entre eles estão bilionários da tecnologia, empresas de criptomoedas, fundos de investimento, amigos do patrão da Tesla e actuais accionistas do Twitter. Musk oferece 41 mil milhões de euros (ao câmbio actual) pela rede e reuniu agora 7100 milhões de dólares (6800 milhões de euros), entre dinheiro e acções, junto de outros investidores. Isto permite-lhe cortar para metade o montante de um empréstimo garantido com acções da Tesla, segundo documentos adicionais entregues hoje ao regulador da bolsa dos EUA, a SEC.