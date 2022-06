E os prémios do Covering Climate Now para o melhor jornalismo sobre a crise climática foram para...

“A questão mais urgente que a humanidade enfrenta é a de saber se vai acabar com a emergência climática antes que esta acabe connosco”, disse Mark Hertsgaard, o director executivo do projecto Covering Climate Now que junta jornalistas de todo o mundo. Vera Moutinho, Jornalista do PÚBLICO, fez parte do júri.

Jornalistas da brasileira Globo estão entre os premiados pela associação de meios de vários países, designada Covering Climate Now, focada na cobertura da emergência climática e das suas soluções, anunciou a entidade na quarta-feira. Os vencedores dos Prémios de Jornalismo Covering Climate Now 2022 incluem, entre outros, profissionais do The Guardian, da Agence-France Presse, da Al Jazeera English, da PBS NewsHour, da Globo, da HBO Max ou do Los Angeles Times.

Justin Worland, da TIME, foi nomeado Jornalista do Clima do Ano. Os 23 distinguidos foram seleccionados entre 900 candidaturas submetidas, provenientes de 65 países, e apreciadas por um júri com jornalistas representando 58 organizações noticiosas de todo o mundo, que escolheram 68 finalistas, antes das escolhas finais.

A portuguesa Vera Moutinho, do PÚBLICO, integrou o júri. “Jornalistas e meios de vanguarda estão a realçar a urgência das histórias climáticas, a reportar do terreno e a informar as pessoas e os políticos que podem avançar com soluções”, disse Kyle Pope, editor da Columbia Journalism Review e dirigente do processo dos prémios CCNow Awards.

“A questão mais urgente que a humanidade enfrenta é a de saber se vai acabar com a emergência climática antes que esta acabe connosco”, disse Mark Hertsgaard, o director executivo da Covering Climate Now, cujos mais de 500 parceiros noticiosos cobrem cerca de dois mil milhões de pessoas. “Uma melhor cobertura noticiosa é essencial, ao permitir o progresso em todas as partes do problema: da política às empresas, da mudança de estilo de vida à mudança de sistema”.

A lista completa dos premiados está disponível aqui.

A Covering Climate Now, fundada em 2019, junta, sem fins lucrativos, meios como agências noticiosas, entre as quais AFP, Bloomberg, Getty e Reuters, televisões, rádios, jornais, revistas, sítios na internet e instituições, como universidades.