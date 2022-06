Metade dos ginecologistas e obstetras em actividade estão fora do SNS

Entre 2023 e 2035 deverão aposentar-se mais de 350 especialistas em ginecologia-obstetrícia, mas, ao mesmo tempo, formar-se-ão 540, de acordo com as contas feitas pelo colégio desta especialidade da Ordem dos Médicos (OM) com base nos dados oficiais disponíveis. O saldo à partida é positivo. Mas é preciso assegurar que a maior parte destes novos especialistas fica no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que, no entretanto, muitos dos médicos que já têm mais de 55 anos — e que, por isso, estão dispensados de fazer urgências — continuam a assegurá-las, sintetiza o presidente do colégio de ginecologia-obstetrícia da OM, João Bernardes.