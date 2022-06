Bruxelas abre novos processos para forçar Londres a cumprir protocolo da Irlanda

Comissão Europeia retomou o processo que ficou conhecido como a “guerra das salsichas” e notificou Londres de mais dois procedimentos de infracção. Falhanço do Reino Unido levou a um aumento do contrabando na Irlanda do Norte.

Depois de uma primeira reacção política a condenar a intenção do Governo do Reino Unido de alterar unilateralmente as disposições do protocolo da Irlanda anexo ao acordo do “Brexit”, a Comissão Europeia retomou esta quarta-feira a via judicial contra as autoridades britânicas, pela sua recusa em aplicar as regras acordadas para os movimentos de bens de consumo e produtos agroalimentares da ilha da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte.