PIB cresce 6,3% em 2022, mas cenário é de estagnação até ao final do ano

Entidade liderada por Mário Centeno reviu a sua previsão de crescimento este ano de 4,9% para 6,3%, assumindo ainda assim uma estagnação da actividade depois do resultado muito positivo do primeiro trimestre. A inflação pode superar os 6%.

O crescimento forte e surpreendente registado no primeiro trimestre deste ano levou o Banco de Portugal a rever esta quarta-feira em alta a sua previsão de variação do PIB no total de 2022 para 6,3%, mesmo num cenário que é também de subida mais acentuada e persistente dos preços, com a inflação a chegar aos 5,9%.