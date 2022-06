O Festival de Almada regressa à festa, a Christophe Marthaler e a dois “monstros” do teatro contemporâneo

De 4 a 18 de Julho, a 39.ª edição do festival ocupa salas de Almada e Lisboa. Se eram já conhecidas as presenças de Bob Wilson, Thomas Ostermeier e Wim Vandekeybus, a grande novidade da apresentação da programação foi a reabertura do Palco Grande e do teatro ao ar livre – um atalho para o regresso da festa.