Covid-19: FDA deverá recomendar vacinação a partir dos 6 meses de idade

Painel de consultores da agência do medicamento norte-americana foi unânime na decisão de recomendar vacinação contra covid-19 em crianças com menos de 5 anos de idade.

Assessores da Food and Drug Administration (FDA, agência reguladora do medicamento) dos Estados Unidos recomendaram, de forma unânime, que a agência autorize as vacinas contra a covid-19 da Moderna e da Pfizer/BioNTech para crianças a partir dos 6 meses de idade.

A recomendação do comité, dada a conhecer esta quarta-feira, é um passo importante para imunizar crianças com menos de 5 anos e até 6 meses de idade que não eram até aqui elegíveis para vacinação.

A FDA deverá autorizar a vacinação em breve. O governo dos EUA planeia iniciar a campanha de vacinação para menores de 5 anos a 21 de Junho, caso as vacinas recebam autorização da FDA, disse o coordenador de resposta à covid-19 da Casa Branca, Ashish Jha, na semana passada.

A covid-19 manifesta-se geralmente de uma forma mais leve em crianças do que em adultos, mas funcionários da FDA disseram ao painel que o número de mortes por covid-19 nos EUA até agora em crianças pequenas – 442 com menos de 5 anos – “compararam terrivelmente” com as 78 mortes relatadas durante a gripe suína de 2019-2010.

“Acho que temos que ter cuidado para não ficarmos insensíveis ao número de mortes pediátricas por causa do número esmagador de mortes de idosos”, disse o funcionário da FDA, Peter Marks, ao painel.

Uma vez autorizada a vacinação para estas faixas etárias — 6 meses a 4 anos para Pfizer/BioNTech e 6 meses a 5 anos para Moderna — os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA farão as suas recomendações sobre os processos de inoculação. Um comité de conselheiros externos do CDC tem agendadas reuniões na sexta e no sábado.

Muitos pais americanos estão ansiosos para vacinar os filhos, mas não é claro se a procura pelas vacinas vai ser elevada. A vacina Pfizer/BioNTech foi autorizada para crianças de 5 a 11 anos em Outubro, mas apenas cerca de 29% desse grupo está totalmente vacinado.

Autoridades de saúde pública e especialistas dizem que, embora uma grande parte das crianças pequenas tenha sido infectada durante o surto de Inverno pela variante Ómicron do coronavírus, a imunidade natural diminui com o tempo e as vacinas devem ajudar a prevenir hospitalizações e mortes quando os casos voltarem a aumentar.

As duas vacinas não são intercambiáveis. A vacina da Moderna para crianças menores de 6 anos é uma vacina de duas doses (25 microgramas), com as injecções administradas com cerca de quatro semanas de intervalo.

Vários membros do painel da FDA expressaram preocupação de que a vacina Pfizer/BioNTech não fosse substancialmente protectora até que as crianças recebessem a terceira dose, mas resalvaram que os pais podem acreditar que seus filhos estão protegidos enquanto aguardam a última dose.

Autores: Manas Mishra e Michael Erman, Agência Reuters

Tradução: Pedro Esteves