Agência Europeia autoriza vacina da covid-19 para crianças a partir dos cinco anos

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) recomendou estender a indicação da vacina contra a covid-19 da Pfizer-BioNtech para crianças entre os cinco e os 11 anos, que até agora só podia ser usada em maiores de 12 anos.

A vacina pediátrica da Pfizer-BioNtech contra a covid-19 é administrada por duas vezes, com um intervalo de três semanas, mas tem uma dosagem diferente da vacina usada para os maiores de 12 anos: tem apenas dez microgramas de substância activa, o ARN mensageiro, quando a vacina para adultos tem 30 microgramas.

Foi já aprovada pela agência reguladora do medicamento norte-americana, a Food and Drug Administration (FDA), a 29 de Outubro, o que tornou 28 milhões de crianças elegíveis para a tomar. Nos EUA, os casos em crianças entre os cinco e os 11 anos representam 39% dos identificados em pessoas com menos de 18 anos.

No Reino Unido, fala-se em aprovar esta vacina também, mas actualmente crianças e adolescentes com idades entre os 12 e os 15 anos estão a receber apenas uma dose da vacina, embora esteja também em avaliação a possibilidade de lhes administrar uma segunda dose.

Foi após ensaios clínicos em que se experimentaram várias doses que as empresas Pfizer e BioNtech determinaram que a sua vacina para crianças dos cinco aos 11 anos funciona bem com um terço da dose da dos adultos. Foram testadas doses de três microgramas, dez, 20 e 30 microgramas, a dose de adulto. A solução a dez microgramas desencadeou uma produção de anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2 equiparável à que acontece nos adultos com uma dose de 30 microgramas, anunciou a Pfizer num comunicado de imprensa em Setembro.

A eficácia da vacina foi calculada através de quase 2000 crianças entre os cinco e os 11 anos, sem sinais de terem tido antes infecção com o vírus SARS-CoV-2. Destas, 1305 receberam a vacina de dez microgramas e 663 recebeu um placebo, um produto sem actividade clínica. Apenas três vieram a sofrer de covid-19 no grupo que foi realmente vacinado, contra 16 no grupo que recebeu um placebo, explica a EMA. “Isto quer dizer que, neste estudo, a vacina teve uma eficácia de 90,7% a evitar covid-19 sintomática”, diz o comunicado de imprensa da agência europeia.

A Pfizer e a BioNtech testaram também vacinas de apenas três microgramas para crianças com menos de quatro anos, ou seja um décimo da dose dos adultos, prevendo que num futuro próximo possam vir a ser autorizadas.

Porque é que a dose é tão mais reduzida nas crianças? As vacinas não são exactamente como outros medicamentos, em que se tenta fazer as contas para que a dose corresponda ao seu peso. Há que levar em conta que em muitos aspectos o sistema imunitário das crianças é muito mais alerta do que o dos adultos. “Os sistemas imunitários das crianças estão no seu melhor provavelmente aos 15 anos”, disse à revista The Atlantic Archana Chatterjee, a especialista em doenças infecciosas da Universidade Rosalind Franklin (Chicago, EUA). Dados dos ensaios clínicos apresentados pela Pfizer à FDA indicam que crianças entre os 12 e os 15 anos que acabaram de ser vacinadas produzem mais anticorpos do que adultos recém-vacinados.

Utilizar a menor dose que dá um bom resultado é uma estratégia seguida com outras vacinas em versão pediátrica, como a da hepatite A e B. Até porque é uma forma de tentar diminuir potenciais efeitos secundários. A EMA salienta que com a vacina pediátrica são semelhantes aos da vacina para adultos - dor, inchaço e vermelhidão no local da injecção, cansaço, dor de cabeça, dores musculares e arrepios, que normalmente são moderados e melhoram passados alguns dias.

Mas há um outro possível efeito secundário associado às vacinas de ARN mensageiro que é a possibilidade de se desenvolver miocardite ou pericardite (inflamação do músculo cardíaco ou da membrana que o envolve).