Porque é que o fantasma de Salazar volta a ser uma ameaça?

Que as democracias liberais estão em retrocesso mundial é um facto indesmentível, e vai sendo hora de debatermos as razões do seu declínio.

No meu último artigo dei conta desta estranha coincidência: dois novos livros (Liberalismo e Seus Descontentes, de Francis Fukuyama, e Na Cabeça de Putin, de Michel Eltchaninoff) citam Oliveira Salazar como um político capaz de inspirar tanto a direita radical americana como a Rússia de Putin. Podemos encontrar três razões para isso: 1) um nacionalismo férreo e com dimensão religiosa; 2) um desenvolvimento económico controlado pelo Estado com espaço para a iniciativa privada; 3) um controlo total sobre a sociedade com uso limitado de violência.