Plano de contingência para o aeroporto de Lisboa vai entrar em vigor a partir do mês de Julho

O ministro das Infra-estruturas e da Habitação diz que é preciso chegar a um acordo acerca do novo aeroporto o mais rápido possível. E alerta que no próximo ano poderão ser recusados voos.

O ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou esta terça-feira que o Ministério da Administração Interna já apresentou um plano de contingência que “vai entrar em execução na sua plenitude a partir do mês de Julho”, o que poderá resolver as mais de três horas de espera no aeroporto de Lisboa.

Questionado pelos jornalistas à margem da cerimónia de assinatura do contrato para a reabilitação do bairro padre Cruz, em Lisboa, Pedro Nuno Santos admite que existe um “problema estrutural” de um aeroporto que está “esgotado” e é preciso chegar a um acordo o mais rápido possível. O ministro realça a importância de um novo aeroporto e que o país seja capaz de “conseguir um consenso alargado para a sua concretização” para que seja possível assegurar que sempre que existe uma mudança no Governo e de ministro, o dossiê não ande “para trás”.

Questionado se já conversou com o próximo líder do PSD, Luís Montenegro, sobre o tema, afirma que é importante “trabalharmos numa boa solução” que permita alargar a capacidade aeroportuária do país para “podermos receber mais pessoas”. Explica que este ano não irão “recusar voos” mas que para o próximo ano o país vai ter “o melhor ano de sempre”, atingindo os valores anteriores à pandemia de covid-19, o que significa que vai ser necessário recusar voos no aeroporto Humberto Delgado. Até porque, como diz, “os problemas de circulação de fluidez no aeroporto já estão a ser sentidos desde Maio e ainda nem chegamos ao Verão”.