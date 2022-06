Tempos de espera nas chegadas do aeroporto de Lisboa ultrapassaram as três horas

Os tempos de espera na área das chegadas do aeroporto de Lisboa ultrapassaram este domingo as três horas, devido à “insuficiência de recursos e de postos de controlo de fronteira SEF em funcionamento”, disse a ANA Aeroportos. O SEF refere que se tratou de um “pico” de afluência, com cerca de três mil passageiros a chegarem ao aeroporto durante a manhã, e que a situação foi normalizada à tarde.

“Hoje voltámos, infelizmente, a assistir a tempos de espera elevados que ultrapassaram as três horas na área das chegadas do aeroporto de Lisboa devido à insuficiência de recursos e de postos de controlo da fronteira SEF em funcionamento”, referiu a ANA Aeroportos, em comunicado.

Estes constrangimentos ocorreram até às 17h tendo, entretanto, a situação melhorado e os tempos de espera diminuído, acrescentou. “Embora sabendo que o plano de contingência anunciado pelo MAI [Ministério da Administração Interna] está em implementação de forma gradual, a ANA já alertou as entidades competentes, nomeadamente o SEF, e aguarda que se assegure um reforço contínuo com a maior brevidade”, sublinhou.

Na nota de imprensa, a ANA salientou ter reforçado as equipas de apoio aos passageiros e disponibilizado água, procurando minimizar o constrangimento aos que se encontravam nesta situação.

O PÚBLICO questionou o SEF sobre a demora a que foram sujeitos os passageiros e fonte oficial da instituição garantiu que o aeroporto teve um “pico de afluência” durante a manhã, com cerca de três mil passageiros a chegarem a Lisboa, incluindo um voo do Brasil, “que exige um controlo mais fino”, e outro dos Estados Unidos, “ambos com cerca de 300 passageiros”. A situação, garantiu, foi normalizada à tarde.​

Acácio Pereira, do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, também confirma que houve um pico de afluência durante este domingo no aeroporto, com 66 voos a aterrarem em poucas horas. “Não há caudal que dê vazão a isto”, diz. E retribui as críticas à ANA: “Cada um deve assumir as suas responsabilidades e a ANA deve assumir as suas, de uma vez por todas, que é gerir o aeroporto como deve ser gerido. Isto significa que os voos devem ser espaçados ao longo do tempo e não concentrados num pico”.

No final de Maio, o MAI apresentou um plano para tentar responder ao aumento de afluência de passageiros esperado com a chegada do Verão. O plano será implementado de forma gradual e previa o reforço de pessoal do SEF e da PSP já a partir do dia 2 de Junho, ficando este processo concluído a 4 de Julho. A este reforço junta-se um sistema de triagem electrónica, que permitirá o registo prévio de passageiros, e uma solução tecnológica que será utilizada por uma equipa móvel.

O anúncio deste plano foi feito pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, depois de, no final de Maio, um plenário dos trabalhadores do SEF ter causado esperas entre quatro a cinco horas, no serviço de controlo de passaportes do aeroporto de Lisboa.

Notícias recentes têm dado conta de caos em aeroportos de várias cidades europeias: Bruxelas, Paris, Dublin, Amesterdão, Madrid e Barcelona, entre outras. com Lusa