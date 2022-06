Ex de Britney Spears declara-se inocente depois de ter tentado invadir o casamento “de sonho” da cantora

“Isto é um assunto sério, isto não é um ‘incidente de casamento’ — isto foi uma infiltração, como todos chocantemente vimos”, observou o advogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, a propósito de Jason Allen Alexander ter tentado estragar o casamento da cantora com Sam Asghari.

O tribunal acusou o ex-marido de Britney Spears de um crime de perseguição, esta segunda-feira, depois de o homem ter tentado entrar no casamento da princesa da pop, esforço que o próprio transmitiu em directo pelo Instagram. Mathew Rosengart manifestou-se “satisfeito” pela forma como o Gabinete do Xerife respondeu com rapidez à intrusão de Alexander.

Britney Spears e o seu companheiro dos últimos seis anos, Sam Asghari, preparavam-se para casar a 9 de Junho, na sua casa em Thousand Oaks, Califórnia, quando o processo foi interrompido. Jason Alexander, um amigo de infância com quem a cantora, de 40 anos, se casou em 2004, infiltrou-se na cerimónia sem convite, acabando detido.

De acordo com os autos do tribunal do condado de Ventura, Alexander foi acusado de perseguição, bem como por delitos de transgressão, vandalismo e agressão. Presente a tribunal, o homem declarou-se inocente, mas o juiz emitiu uma ordem de afastamento que exige que não se aproxime de Spears. Com uma fiança de cem mil dólares, a próxima audiência foi marcada para quarta-feira.

Um casamento de sonho

Depois de já os meios de comunicação social terem avançado com a notícia do enlace, Britney Spears confirmou o casamento através da sua conta de Instagram: “Uau!!! C'um caraças!!! Fizemo-lo!!! Casámo-nos!!!!”.

A cantora, que viveu quase 14 aos sob fortes medidas restritivas, com a sua vida pessoal e profissional a ser gerida por terceiros, sobretudo o pai, descreveu ainda que a casa foi transformada “num castelo de sonho”.

Spears, que chegou a ter “um ataque de pânico” e que foi vestida por Donatella Versace, confessou ainda a sua alegria por ter tido na festa amigos de longa data, como a socialite Paris Hilton, a actriz Drew Barrymore e a cantora Selena Gomez. E confidenciou que voltou a beijar Madonna, recordando o momento que chamou todas as atenções na edição de 2003 dos MTV Video Music Awards.