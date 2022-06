Exames no IPO de Lisboa feitos na antiga sala de autópsias há mais quatro anos

Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde nas Áreas de Diagnóstico e Terapêutica alega que as condições de trabalho no IPO são “miseráveis” e que os profissionais preferem ir trabalhar para a indústria farmacêutica. Instituto diz que estão garantidas as “condições de segurança” e que aguarda que o Ministério das Finanças dê autorização para gastar 1,8 milhões em obras de requalificação e ampliação do serviço.