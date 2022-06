Macron venceu a primeira volta mas tem a maioria absoluta em risco

Com mais 21 mil votos do que a aliança de esquerda liderada por Jean-Luc Mélenchon, a coligação que apoia Emmanuel Macron venceu oficialmente a primeira volta das legislativas francesas, mas não é certo que consiga manter a maioria absoluta na segunda volta do próximo domingo.

A Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES), que é liderada por Mélenchon, elegeu quatro deputados e garantiu a passagem de 384 candidatos à segunda votação, enquanto a coligação Juntos, de Macron, elegeu um deputado e terá 416 pessoas na corrida da segunda volta. A União Nacional, de Marine Le Pen, leva 208 candidatos ao sufrágio do próximo domingo e o Reconquista, de Éric Zemmour, não consegue levar nenhum. Os Republicanos, de centro-direita, vão disputar a eleição em 76 circunscrições.

Nas legislativas em França, os candidatos são eleitos deputados na primeira volta se obtiverem pelo menos 50% dos votos. Passam à segunda volta os que conseguirem um número de votos igual ou superior a 12,5% do número de eleitores inscritos.

“Somos a única força política em posição de obter a maioria na Assembleia Nacional”, sublinhou a primeira-ministra, Élisabeth Borne, em reacção aos resultados. Com base na votação desta primeira volta, as projecções indicam que a Juntos deverá ter entre 255 e 310 deputados. A maioria absoluta obtém-se com 289 eleitos.

“A maioria presidencial actual está a ponto de se tornar a minoria”, declarou, por sua vez, o secretário-geral do Partido Socialista, Olivier Faure, que integra a NUPES. O dirigente fez um apelo à mobilização do eleitorado jovem. Nas faixas etárias dos 18 aos 34 anos registou-se uma abstenção na casa dos 70%, mas quem foi votar fê-lo sobretudo na NUPES. “Vocês querem que as coisas mudem? É possível, venham”, disse Faure.

As coligações Juntos e NUPES vão defrontar-se em 276 circunscrições, mas nesta segunda-feira de manhã o que dominava o debate público eram as 61 em que na segunda volta haverá um duelo entre a NUPES e a União Nacional, uma vez que os restantes candidatos, incluindo da coligação presidencial, foram já eliminados. Vários apoiantes de Emmanuel Macron, incluindo a primeira-ministra, não quiseram no domingo à noite manifestar um apoio explícito aos candidatos da esquerda, o que enfureceu os apoiantes da NUPES.

“Os ecologistas mobilizaram-se maciçamente para derrotar Le Pen nas presidenciais. Ouvir Olivia Grégoire e Gabriel Attal [apoiantes de Macron] recusarem-se a dar uma indicação de voto em caso de duelo NUPES – União Nacional é absolutamente escandaloso”, indignou-se o ex-candidato presidencial Yannick Jadot. “Vocês vieram implorar pelos votos da esquerda na segunda volta das presidenciais e nós correspondemos!”, escreveu Olivier Faure no Twitter.

Depois das declarações contraditórias de domingo à noite, vários apoiantes de Macron vieram na segunda-feira de manhã rectificar o discurso e esclarecer que não defendem o voto no partido de Marine Le Pen. “A nossa proposta é: nenhum voto para a União Nacional”, disse Élisabeth Borne, explicando que a coligação Juntos apoiará os candidatos NUPES “que respeitem os valores republicanos”. Mas, acrescentou, “se estivermos a falar de um candidato que não respeita os valores republicanos, que insulta os nossos polícias, que pede o fim do apoio à Ucrânia, que quer sair da Europa, então não vamos votar por ele.”