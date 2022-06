O PS não tem nada a dizer-nos sobre o aumento dos salários

O debate sobre as condições do crescimento é complexo e exige uma conversa sem dogmas. O problema é que, se há algum partido que já provou que não serve para liderar esse debate, é precisamente o partido que nos governa.

António Costa foi a um encontro de associações juvenis defender “um acordo de médio prazo, no horizonte desta legislatura, sobre a perspetiva da evolução dos rendimentos”. Para ele, “temos nos próximos quatro anos de conseguir fazer todos em conjunto – a sociedade, o Estado, as empresas – um esforço para que o peso dos salários dos portugueses no PIB seja pelo menos idêntico ao que existe na média europeia”. Isto significaria, até 2026, “um aumento de 20% do salário médio no país”.