Um hambúrguer e duas batatas fritas: Rússia substitui logo da McDonald’s

A empresa russa que comprou a Mcdonald’s depois de a cadeia alimentar ter anunciado o encerramento de todos os restaurantes no país substituiu, esta sexta-feira, o logótipo da marca e anunciou que os restaurantes reabrem este domingo, dia 12 de Junho, na Praça Pushkin, em Moscovo.

A data e o local não foram escolhidos ao acaso: se, por um lado, a independência da Rússia se celebra no dia 12, a praça foi, desde 1990, o local que recebeu o primeiro restaurante da McDonald’s no país.

O novo logótipo da marca, totalmente diferente do anterior, inclui um círculo vermelho e duas linhas cor de laranja. Segundo a empresa, representa um hambúrguer e duas batatas fritas sob um fundo verde.

“O fundo verde do logótipo simboliza a qualidade dos produtos e serviços a que os nossos clientes estão acostumados”, escreve a BBC, citando um porta-voz do Sistema PBO, empresa que administra os negócios que pertenciam à rede McDonald’s.

Segundo a imprensa russa, o Sistema PBO apresentou oito potenciais nomes para a nova marca, incluindo Tot Samyi (que, em português, significa “aquele") e Svobodnaya Kassa ("caixa registadora disponível"), mas a decisão final ainda não foi revelada.

Para domingo, está prevista a abertura de mais 15 restaurantes, seguidos de mais 200 até ao final do mês de Junho, escreve o jornal Moscow Times. No total, são 850 os restaurantes que pertenciam à cadeia McDonald’s e que ficam agora com uma nova imagem e nome.

A cadeia de fast foood foi comprada pelo milionário siberiano da indústria petrolífera Alexander Govor, que tem como objectivo abrir cerca de mil restaurantes na Rússia. Govor comprometeu-se em manter os cerca de 62 mil funcionários durante os próximos dois anos e alguns dos menus mais solicitados, embora com ligeiras correcções nos nomes.

Deste modo, o Filet-O-Fish terá como nome Fish Burger e o hambúrguer McRoyal, passa a ser denominado de Grand.