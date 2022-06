Morreu Julee Cruise, a voz do mistério de Twin Peaks

Com Falling , tema emblemático da banda sonora da série de David Lynch, definiu um universo musical com tanto de misterioso quanto inquietante, tornando-se um sucesso à época e atravessando os tempos como influente figura de culto. Tinha 65 anos.

“Era obviamente um som diferente. Quando foi editado, as estações de rádio não tinham lugar para ele”, recordava o compositor Angelo Badalamenti. “É pop? Não propriamente. É R&B? Claro que não. O que é? Até as rádios mais avant-garde achavam-no fora do comum, por isso era difícil conseguir airplay”. Isso foi antes. Porque, depois, uma canção de Julee Cruise, Falling, foi lançada em Twin Peaks, a série de David Lynch, e não houve como escapar ao enigma daquela voz. É a essa canção, e ao ambiente que ela evoca e que se colou para sempre à imagem da sua cantora, que regressamos sempre que recordamos Julee Cruise, cuja morte dia 9 de Junho, aos 65 anos, foi anunciada esta sexta-feira pelo seu marido, Edward Grinnan.