Fim-de-semana na TV: Camões, Paula Rego, Coveiros e fantasias em marcha

CINEMA

Refrigerantes e Canções de Amor

TVCine Edition, sábado, 15h25

Nuno Markl estreou-se como argumentista em longa-metragem com esta história romântica, tragicómica e algo delirante. Lucas Mateus tenta refazer-se de um desgosto de amor. No processo entram um Jorge Palma imaginário e uma pessoa num fato de dinossauro cor-de-rosa. Luís Galvão Teles realiza; Ivo Canelas, Victoria Guerra, João Tempera, Lúcia Moniz, Jorge Palma, Sérgio Godinho, Ruy de Carvalho, Gregório Duvivier, Marco Delgado e André Nunes interpretam.

A Despedida

AMC, sábado, 22h10

Quando a família de Billi (Awkwafina, no papel que lhe valeu o Globo de Ouro) descobre que Nai Nai, a matriarca que ainda vive na China, está com uma doença terminal, resolve ir visitá-la e agendar um casamento como derradeira reunião familiar com a velha senhora, que nada sabe sobre a sua condição. Uma comédia dramática de Lulu Wang.

Camões

RTP2, sábado, 23h24

Filmado por Leitão de Barros e escrito por Afonso Lopes Vieira, Camões marcou presença no primeiro Festival de Cannes, em 1946. António Vilar (1912-1995) encarna o poeta nesta dispendiosa produção (a mais cara até à altura), considerada por despacho especial de Salazar de “interesse nacional”. Armando Martins, José Amaro, Igrejas Caeiro, Paiva Raposo, Leonor Maia, Eunice Muñoz e João Villaret também entram no elenco.

Booksmart: Inteligentes e Rebeldes

RTP1, sábado, 00h03

A actriz Olivia Wilde estreou-se atrás das câmaras com esta comédia em que duas amigas (Kaitlyn Dever e Beanie Feldstein), prestes a entrar na faculdade, resolvem experienciar numa noite tudo aquilo de que abdicaram por causa dos estudos.

O Som Que Desce na Terra

TVCine Edition, domingo, 15h15

Portugal, anos 1960. Sem notícias do marido, dado como desaparecido na guerra, Maria da Luz (Gabriela Barros) resolve ir a Angola ver o que se passou. Sabendo de outras famílias na mesma situação, procura-as e grava mensagens com as suas vozes, com o intuito de as entregar pessoalmente aos soldados. Sérgio Graciano realiza este filme sobre a Guerra Colonial, com argumento de Joana Andrade e Filipa Poppe.

Onde Estás, Bernadette?

AXN White, domingo, 21h25

Antes de embarcar com a família numa viagem, Bernadette foge sem dar explicações. Judy, a filha, inicia uma investigação que revelará segredos muito bem guardados. Richard Linklater assina esta adaptação da obra de Maria Semple, com Billy Crudup, Cate Blanchett, Megan Mullally e Laurence Fishburne.

Pig - A Viagem de Rob

TVCine Top, domingo, 21h30

Drama existencialista dirigido por Michael Sarnoski e protagonizado por Nicolas Cage. Rob vive isolado há anos numa cabana na floresta. Um porco farejador de trufas é a sua única companhia. Um dia, o animal desaparece e Rob vai à sua procura. Essa decisão vai fazê-lo regressar à cidade onde trabalhou como chef e reabrir feridas do passado.

Logan - The Wolverine

Fox, domingo, 22h30

Os X-Men foram impiedosamente perseguidos por robôs-soldados. Os poucos que conseguiram escapar sobrevivem escondidos. Entre eles está Logan (Hugh Jackman), outrora conhecido como Wolverine. É então que recebe um pedido de ajuda de uma jovem mutante que precisa de um mentor. A realização é de James Mangold.

DOCUMENTÁRIOS

Petra: Os Segredos dos Antigos Construtores

National Geographic, sábado, 13h52

Testemunhos de especialistas e simulações por computador combinam-se para desvendar a história de um dos sítios arqueológicos mais visitados e enigmáticos do mundo, propondo mostrar como foi concebida e construída, há mais de dois milénios, a cidade escondida no deserto e esculpida nas rochas. Thierry Fessard e Yohann Thiriet são os autores.

Paula Rego, Histórias e Segredos

RTP3, sábado, 22h30

Retrato pessoal da pintora Paula Rego (1935-2022), realizado por Nick Willing, seu filho. Em 2014, Nick sentou-se com a mãe, então com 80 anos, e durante um período de dois anos ouviu e gravou o que ela tinha para contar. “O meu filme não é sobre a artista, é sobre a pessoa”, explicou. “O que acontece é que ela foi sempre artista primeiro, pessoa depois e mãe em terceiro. Eu queria descobrir a pessoa por trás da pintora.” Conta que a mãe “foi sempre um grande mistério” e que quando ela abriu uma porta para o seu mundo, ele aproveitou para fazer todas as perguntas que guardava.

TEATRO

Coveiros

RTP2, sábado, 22h02

Estreia televisiva da peça escrita por Jacinto Lucas Pires e encenada por Marcos Barbosa, sob inspiração de uma cena de Hamlet. Numa espécie de diálogo entre Shakespeare e o nosso tempo (pandémico), dois homens vão cavando e conversando num cemitério, entre ossadas, aparições de gente (ou fantasmas?) e considerações sobre a vida a partir do lugar da morte. Foi gravada em Janeiro, na Escola do Largo, em Lisboa.

MÚSICA

Fantasymphony

RTP2, domingo, 23h47

Guerra dos Tronos, Highlander - O Imortal, Harry Potter, O Labirinto do Fauno, O Senhor dos Anéis… Todos eles (e mais alguns) entram nas partituras do concerto em que a Orquestra Sinfónica Nacional Dinamarquesa, sob a batuta de Christian Schumann, se entrega à fantasia do cinema, das séries e dos videojogos. Nesta viagem em que “dragões e anões, trompetistas e violinistas esgrimem espadas e sons num mundo de chamas e feitiçaria” – gravada em Copenhaga, em 2018 – entram também projecções numa tela em forma de teia, onde vão aparecendo personagens. Para a experiência contribuem ainda as 80 vozes de um coro infantil e outro adulto, um naipe de solistas composto pela meia-soprano Tuva Semmingsen, as sopranos Jihye Kim e Christine Nonbo Andersen e o baixo Johan Karlström, e o actor David Bateson.

Foto Fantasymphony DR

Pedro Abrunhosa & Comité Caviar com Orquestra Clássica do Sul

TVI, domingo, 00h

Que o amor te salve nesta noite escura, canção de homenagem e força aos ucranianos, marcou a abertura do concerto que Pedro Abrunhosa deu, a 11 de Março, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota (onde daria mais um no dia seguinte). A actuar na sua cidade, o músico portuense revisitou êxitos e levantou o véu sobre o novo álbum, rodeado dos cúmplices do costume (o Comité Caviar) e de outros convidados: a Orquestra Clássica do Sul e Carolina Deslandes.

DESPORTO

Futebol: Suíça x Portugal

RTP1, domingo, 19h35

Directo. A selecção das “quinas”, que lidera isolada o grupo 2 da Liga das Nações, reencontra-se com a equipa suíça em Genebra, depois de a ter goleado em Alvalade, por quatro bolas a zero.

ENTRETENIMENTO

Marchas Populares

RTP1, domingo, 21h47

As marchas de Lisboa regressam à Avenida da Liberdade, depois de dois anos de tradição parada pela pandemia. O desfile é seguido em directo por Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato.

TALK-SHOW

Depois, Vai-se a Ver e Nada

RTP1, sábado, 22h43

D. Januário Torgal Ferreira é o convidado de José Pedro Vasconcelos. Está prometida uma conversa “descontraída e irreverente” com “o primeiro influencer oficial diocesano português”, anuncia a RTP. Da música encarregam-se os Sal, banda fundada por músicos dos extintos Diabo na Cruz, que se estreou nos discos com Passo Forte, em 2021.

INFANTIL

A Família Addams (V. Port.)

SIC K, sábado, 13h

As morbidamente divertidas personagens de Charles Addams ressurgiram em forma animada neste filme de Conrad Vernon e Greg Tiernan. Na versão lusa ouvem-se vozes de Filomena Cautela, Renato Godinho, Sónia Tavares e FF, entre outras.

O Segredo das Bolachas (V. Port.)

Cinemundo, domingo, 10h10

Comédia de animação de Tony Bancroft e Scott Christian Sava, inspirada em bolachas em forma de animais. Uma família tem de usar uma embalagem para impedir que o tio malévolo tome conta de um circo antigo caído em desgraça.