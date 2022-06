Coca de Monção com quatro dias de festa entre “o sagrado e o profano”

As festas do concelho de Monção arrancam no feriado do Corpo de Deus e celebram-se ao longo de quatro dias, entre “o sagrado e o profano”, “a tradição e a modernidade”.

É “um dos momentos mais relevantes do calendário cultural do concelho” e “um dos principais motivos de valorização da etnografia popular e afirmação da identidade colectiva”: as festas do Corpo de Deus – Coca de Monção estão de volta, de 16 a 19 de Junho.

Ao longo de quatro dias, as ruas da vila são “ponto de encontro” entre “a fé e o fumo do incenso”, “o sagrado e o profano”, “a tradição e a modernidade”. Na quinta-feira, feriado nacional, as celebrações arrancam com a arruada da Coca (10h), seguindo-se a apresentação de um livro sobre a Coca de Monção no Cine Teatro João Verde (15h). A eucaristia e a procissão solene estão marcadas para as 17h, enquanto o tradicional combate entre São Jorge e a Coca decorre no Anfiteatro Natural do Souto a partir das 19h.

“Após o percurso pelos lugares do costume, a procissão recolhe à Igreja Matriz e as pessoas deslocam-se em massa para o local do combate”, descreve o comunicado de imprensa. “O povo dispõe-se em redondel enquanto o cavaleiro São Jorge, representando o bem, e o dragão Coca, representando o mal, tomam posições no terreno.”

Sublinha a nota que o combate “demora o tempo que leve ao cansaço dos participantes activos ou à vitória de São Jorge”, sendo que, para triunfar, “tem de introduzir a lança, por três vezes, nas goelas da Coca e, com a espada, cortar-lhe uma orelha”. “Reza a história que, caso vença São Jorge, haverá um bom ano agrícola com muito e bom Alvarinho. Se a vitória sorrir à Coca, aproximam-se tempos adversos e difíceis.”

A programação do primeiro dia das festas concelhias conta ainda com dois espectáculos de rua. Sexta-feira, o programa “é totalmente dedicado aos mais pequenos”, enquanto o dia 18 é preenchido com mais espectáculos de rua. O encerramento das celebrações decorre no domingo, com um peddy paper para famílias e o cortejo etnográfico das freguesias pelas ruas do centro histórico da vila. “Além da sonoridade característica das nossas aldeias como bombos, concertinas e cavaquinhos, mostram-se algumas vivências de ruralidade como a prática da pastorícia, o trabalho do granito, as vindimas, a malhada do centeio, ou a desfolhada”, acrescenta o município.

Depois dos “bons resultados da primeira edição”, está também de regresso o concurso inspirado nas sardinhas das Festas de Lisboa, num apelo “à liberdade criativa, ao arrojo e inovação artística”, tendo como referência a figura mitológica da Coca de Monção. O período de candidaturas decorre de 17 de Junho a 26 de Agosto.