Inflação ataca resistência do consumo que acelerou o PIB no arranque de 2022

Poupança acumulada na pandemia pode explicar resistência do consumo perante a inflação alta que permitiu sustentar o crescimento económico no arranque de 2022. Mas efeito deverá esgotar-se com impacto da inflação nos bens alimentares e a com a subida dos juros.

Com uma inflação tão alta, como é que o consumo das famílias ainda acelera? A questão colocou-se em Portugal depois de o INE ter revelado que o surpreendente crescimento de 2,6% registado na economia no primeiro trimestre foi ajudado pelo desempenho mais forte do consumo privado. A resposta pode estar na acumulação de poupança feita durante a pandemia, mas existem várias razões para pensar que o fenómeno será passageiro e que a inflação irá brevemente começar a pesar negativamente no consumo e no crescimento da economia.