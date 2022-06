USB-C eleito “carregador único” na União Europeia. O que muda?

A UE vai obrigar todos os smartphones e aparelhos electrónicos portáteis a serem compatíveis com o cabo de carregamento USB-C. A Apple é uma das fabricantes mais afectadas.

A União Europeia chegou a um acordo para fazer do USB-C o cabo de carregamento comum para todos os telefones e aparelhos electrónicos. O objectivo é reduzir o lixo electrónico e a inconveniência de cabos que não servem para carregar determinados dispositivos.

A Comissão Europeia estima que a medida vai permitir uma poupança de cerca de 250 milhões de euros por ano. O acordo estipula que a velocidade de carregamento seja igual em todos os aparelhos que são compatíveis com carregamento rápido.

O que muda com a proposta?

Todos os aparelhos electrónicos portáteis de pequena e média dimensão vão ter de ser compatíveis com o cabo de carregamento USB-C. Isto inclui telemóveis, mas não só.

“Estamos orgulhosos de que os computadores portáteis, leitores electrónicos, auriculares, teclados, ratos de computador e dispositivos portáteis também estão incluídos, para além de smartphones, tablets, câmaras digitais, auscultadores e auscultadores, consolas de videojogos portáteis e altifalantes portáteis”, enumerou o relator da proposta, o eurodeputado Alex Agius Saliba.

O acordo também estipula que a velocidade de carregamento seja harmonizada para todos os dispositivos que suportam carregamento rápido, permitindo aos utilizadores carregar os seus dispositivos à mesma velocidade independentemente da marca do carregador que compram.

Em resumo:

O USB-C torna-se a norma em todos os dispositivos electrónicos portáteis;

É harmonizada a velocidade de carregamento rápido;

​ Os consumidores passam a ter sempre a opção de escolher se querem comprar um aparelho novo sem carregador incluído.

Qual é o objectivo?

A proposta deve permitir que os consumidores poupem dinheiro e reduzir a pegada ambiental associada à produção e eliminação de carregadores e cabos de carregamento.

De acordo com estimativas da Comissão Europeia, cada cidadão tem cerca de três carregadores diferentes e quase 40% já teve problemas a carregar um aparelho por falta de um cabo compatível.

Quando um cabo antigo não é compatível com dispositivo novo, tende a ir para um lixo: segundo a Comissão, os cabos de carregamento representam cerca de 11 mil toneladas de lixo electrónico.

E os carregadores e cabos antigos que não respeitam as regras?

A Comissão Europeia recomenda que sejam reciclados quando os dispositivos que carregam deixarem de ser utilizados. No entanto, os eurodeputados responsáveis pela proposta acreditam que os utilizadores terão “tempo suficiente para se adaptarem devido ao tempo de adaptação previsto” (entre 24 e 40 meses, consoante o dispositivo).

Quando é que as novas regras começaram a ser preparadas?

O Parlamento Europeu tem vindo a solicitar legislação para um carregador comum desde 2009. Na altura, a Comissão Europeia optou por uma abordagem não vinculativa através de um Memorando de Entendimento.

Através do memorando e de discussões representantes da indústria, a Comissão Europeia conseguiu reduzir o número de carregadores de smartphones disponíveis para apenas três tipos (em 2009 havia mais de trinta opções). Ainda assim, a indústria de aparelhos electrónicos não conseguiu chegar a um consenso sobre uma única solução de carregamento, o que motiva a mudança na abordagem.

Quais as vantagens do USB-C?

O USB-C, ou USB 3.1, é a mais recente tecnologia USB (sigla inglesa para “Universal Serial Bus”). A tecnologia USB surgiu em meados dos anos 1990 quando várias empresas, incluindo a IBM e a Microsoft, estavam a explorar formas de conectar dispositivos a computadores pessoais.

Uma das vantagens do USB-C é que a tecnologia permite carregar aparelhos e transferir ficheiros entre dois dispositivos em simultâneo. Isto é uma vantagem para fabricantes de portáteis: não têm de disponibilizar tantas portas de entrada e podem criar aparelhos cada vez mais finos.

O USB-C também suporta maiores velocidades de carregamento e (10Gpbs) tem uma potência bidireccional. Ou seja, a entrada USB-C num portátil pode ser usada para o aparelho ser carregado ou para carregar outros aparelhos.

Qual o impacto para as fabricantes?

A fabricante mais afectada pelas novas regras deverá ser a Apple, que continua a fabricar telemóveis que são carregados a partir de um cabo/ficha proprietária chamada Lightning. Grande parte dos dispositivos baseados no sistema Android, da Google, já é alimentada por USB-C.

A Apple ainda não reagiu ao novo acordo europeu. Em Setembro de 2021, um porta-voz da Apple notou que a empresa continuava preocupada com o facto de “regulamentação rigorosa que impõe apenas um tipo de conector sufocar a inovação em vez de a encorajar.”

Quando é que as regras entram em vigor?

A decisão desta terça-feira ainda tem de receber o aval do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu. Depois, os fabricantes de aparelhos electrónicos devem implementar a regra até ao Outono de 2024 (ou seja, têm cerca de dois anos). Os fabricantes de portáteis têm mais tempo (40 meses) para garantir que os seus aparelhos respeitam as regras.