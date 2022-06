Cascais inaugura a primeira quinta urbana de economia circular

A Nãm Urban Farm, que abriu portas em 2020, chega a Cascais com a primeira expansão geográfica do negócio, para o início de uma economia circular sustentável. A primeira Quinta Urbana de economia circular, vai ser inaugurada no Mercado da Vila Cascais, esta terça-feira, dia 7, às 15h. O projecto de Natan Jacquemin, que se situa num antigo stand de automóveis na zona do Poço do Bispo, baseia-se na recolha de borras de café Delta de vários restaurantes e cafés de Lisboa, que são posteriormente reaproveitados para a sua utilização na produção sustentável de cogumelos pleurotos, que são vendidos a negócios de restauração e ao público.

O evento conta com a presença do Ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro, do Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, do Presidente Executivo do Grupo Nabeiro – Dela Cafés, Rui Miguel Nabeiro e do fundador da Start Up Nãm, Natan Jacquemin.