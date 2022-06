Cancelar mensagens enviadas, prestações, “filtros de foco”: as novidades da Apple

O novo sistema operativo para telemóveis da Apple permite “cancelar” ou editar mensagens enviadas por engano através da aplicação Messages do iPhone. Os utilizadores têm até 15 minutos para se aperceberem dos erros. A novidade, que faz parte do iOS 16, foi apresentada esta segunda-feira durante a WWDC 22, a conferência anual de programadores da Apple.

Durante a sessão, a marca também anunciou novas ferramentas de segurança para ajudar os utilizadores a lutar contra stalkerware (“apps espiãs”), alterações que facilitam pagamentos em prestações através do Apple Pay, e “filtros de foco” para ajudar as pessoas a parar de procrastinar. Ainda não há uma data de lançamento oficial para o iOS 16, mas as pessoas interessadas em experimentar uma versão Beta do sistema podem registar-se no site da Apple.

Além do iOS 16, a empresa anunciou novos portáteis MacBook Pro e MacBook Air com um novo processador, o M2, que deve melhorar a performance dos aparelhos da marca até 18% sem prejudicar a bateria. Os relógios da Apple também terão um novo sistema operativo que alerta os utilizadores quando têm de tomar a medicação.

O PÚBLICO resume as novidades.

Seis semanas para pagar

O sistema de pagamentos da Apple vai permitir fazer pagamentos em quatro prestações, sem juros ou taxas — mas os utilizadores têm seis semanas para pagar o total. A funcionalidade “Apple Pay Later” (Apple Paga Depois, em português) chega numa altura em que serviços de pagamentos a prestações, como o AfterPay, se tornam cada vez mais populares.

“A Apple Pay Later está disponível em todas [as apps e lojas onde o] Apple Pay é aceite”, frisou, em palco, Corey Frugman, director de soluções para comerciantes da Apple. “Os pagamentos são geridos através da carteira [da Apple], o que facilita o acompanhamento do que se deve para respeitar um determinado orçamento.”

Foto

Barrar espiões

Desde o começo da pandemia que mais pessoas começaram a utilizar tecnologia para espiar o que outras fazem online. Frequentemente, o alvo são os parceiros românticos em relações abusivas. Para impedir isto de acontecer, o novo iOS vem com uma funcionalidade de “verificação de segurança” que permite ver quem tem acesso às senhas, informação e localização de um utilizador.

“Muitas pessoas partilham palavras-passe e acesso aos seus dispositivos com os seus parceiros. Só que em relações abusivas isto pode ameaçar a segurança pessoal e impedir as vítimas obter ajuda”, justificou Katie Skinner, engenheira responsável pelo departamento de privacidade da Apple. “[Criámos] uma nova secção onde se pode rever e revocar rapidamente o acesso que se concedeu a outros.”

Em teoria, ao redefinir as credenciais de acesso da Apple atraves do “reset de emergência” o utilizador também consegue barrar “apps espiãs” (stalkerware), que são programas concebidos para interceptar informação sobre a localização, mensagens e até pesquisas que alguém faz. Por norma, para instalar este tipo de apps num iPhone é preciso ter acesso à palavra-passe de iCloud do alvo. ​

Foto "Reset de emergência" da Apple Apple

Em 2021, vários especialistas de privacidade levantaram preocupações devido aos AirTag – porta-chaves que podem ser anexados a objectos (por exemplo, malas e telemóveis) para consultar a sua localização.

Mais filtros de foco

Os novos “filtros de foco” do iOS 16 escondem aplicações, notificações e mensagens que distraem os utilizadores de realizar uma determinada tarefa. Quando o utilizador se quer focar no trabalho pode esconder separadores de Internet relacionados com receitas ou livros que está a ler.

Versões anteriores do sistema operativo da Apple já permitiam esconder algumas notificações, mas os novos filtros de foco permitem seleccionar aquilo que se vê quando se acede a uma determinada app. Por exemplo, ao aceder ao calendário com o filtro de trabalho ligado, o utilizador só irá ver conteúdo relacionado com o seu emprego. O novo sistema também permite filtrar conteúdo indesejado da app de mensagens, email e do navegador de Internet.

Cancelar mensagens enviadas

Com o novo iOS 16, os utilizadores podem editar ou cancelar o envio de mensagens até 15 minutos depois de carregarem no enter. “Alguma vez desejou nunca ter enviado uma mensagem? Boas notícias, agora pode ‘desfazer’ o envio de uma mensagem”, salientou em palco Craig Federighi, presidente no departamento de engenharia da Apple, em palco.

Foto Passa a ser possível cancelar o envio de mensagens na app Messages Apple

Também passa a ser possível aceder a uma lista de actividades que se pode fazer em conjunto com outros utilizadores Apple (por exemplo, ver filmes e jogar videojogos) na app de mensagens. Isto é possível através da ferramenta SharePlay.

Hora de tomar a medicação

O novo sistema operativo para relógios da Apple, o WatchOS 9, vem com mais métricas de corrida e inclui lembretes sobre medicação. Os utilizadores podem criar uma lista de medicamentos na app de saúde da Apple (AppleHealth) e receber alertas no relógio quando têm de tomar a medicação. Se os utilizadores acrescentarem medicamentos através do seu código de barras podem receber informação sobre a forma como diferentes substâncias interagem umas com as outras. Por enquanto, esta funcionalidade está limitada aos utilizadores dos EUA.

Foto Algumas funcionalidades relacionadas com o registo da medicação só estão disponíveis nos EUA Apple

Quem é fã de atletismo, também passa a poder utilizar o watchOS para consultar o tamanho da sua passada, o tempo de contacto com o solo e a cadência.

Ventura também ajuda com procrastinação

Durante a WWDC 22, a Apple também anunciou uma nova versão do macOS, o Ventura. Tal como o iOS 16, inclui novas ferramentas para estimular a produtividade dos utilizadores. Por exemplo, o Stage Manager (“gerente de palco”, em português) permite ver todas as apps abertas numa faixa vertical na lateral do ecrã. A app que se está a utilizar ocupa o centro do ecrã (ou seja, “o palco").

Foto O Ventura ajuda com a produtividade Apple/Lusa

“[Quando se tem] muitas janelas abertas, pode parecer que nunca se consegue fugir da desordem”, explicou Craig Federighi, presidente no departamento de engenharia da Apple, em palco. “O Stage Manager reúne todas as janelas [abertas] numa única fila.”

Novo MacBook Pro e Mac Book Air

Há uma nova versão do MacBook Air (1879 euros) com o novo processador M2. O portátil, que tem um ecrã de 13.6 polegadas (com uma moldura mais fina que o antecessor), deve durar 18 horas entre carregamentos mesmo enquanto se consome conteúdo vídeo. O aparelho vem com duas portas Thunderbolt que são compatíveis com cabos e aparelhos com uma entrada USB-C. Este ano, a Comissão Europeia concordou numa proposta para tornar obrigatória a utilização de um carregador universal para equipamentos electrónicos como telemóveis, câmaras fotográficas digitais e consolas de videojogos.

Esta segunda-feira a Apple também anunciou um novo MacBook Pro com o M2 (a partir de 1629 euros) que promete uma bateria que deve durar até 20 horas.