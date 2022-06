Os riscos actuais e como enfrentá-los em debate no PSuperior

Guerras de alcance global, conflitos mais ou menos localizados, crise climática, crises financeiras, pandemias, insegurança, precariedade, ameaças de vária ordem. O risco e a incerteza tornaram-se parte indissociável das sociedades contemporâneas e enfrentá-los passou a definir uma parte importante de como nos organizamos como comunidade. Estamos condenados a viver em sociedades dominadas pelo risco, como as teorizou o sociólogo alemão Ulrich Beck (1944-2015) na sua obra de referência na sociologia contemporânea? Que ferramentas usamos e que estratégias seguimos para gerir a insegurança do futuro?

Estas e outras questões estarão em debate nesta segunda-feira em mais uma sessão das PSuperior Talks, um ciclo de conferências promovidas pelo PÚBLICO com o apoio da academia e de vários mecenas privados no âmbito do projecto PSuperior, que se destina a fomentar a literacia mediática e a envolver as jovens gerações no debate das questões estruturantes da actualidade. Lado a lado, numa mesa-redonda dedicada ao tema “A sociedade de risco: como gerir as inseguranças do futuro?”, estarão o sociólogo André Santos Pereira, a especialista em cibersegurança Jéssica Domingues, Joana Silva, professora da Católica Lisbon School of Business & Economics, e Pedro Izidoro Silva, estudante de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Humanas da Católica.

A sessão tem o patrocínio da seguradora Fidelidade e decorrerá a partir das 14h30 na sala de exposições do edifício sede da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, com transmissão em directo no site (canal Ao Vivo) e nas redes sociais do PÚBLICO. A moderá-la estará a editora executiva do PÚBLICO, Sónia Sapage.

O PSuperior é um projecto de literacia mediática que o PÚBLICO e uma vasta rede de parceiros privados (Fidelidade, Porto Editora, Mediabrands, NTT Data, Fuel, Google, Fundação José Neves e Bial) desenvolveram e que já vai na sua terceira edição. Para lá de garantir o acesso gratuito a todos os textos da edição digital através da entrega de assinaturas, o PSuperior pretende envolver os alunos finalistas de vários cursos do ensino superior público e privado nos grandes temas da actualidade, nos quais a imprensa de referência funciona como mediadora.

Na sua vertente das Talks, o projecto tem como objectivo estimular a discussão entre os mais jovens, mobilizando-os para o exercício de uma cidadania participativa. Ler jornais, ter uma opinião fundamentada em factos certificados pelo jornalismo de qualidade e empenhar-se na discussão pública são condições fundamentais para a vitalidade da nossa democracia. O PSuperior e os parceiros que o apoiam querem fazer parte desse processo de estímulo a uma cidadania empenhada e interventiva.

A sessão desta segunda-feira na Católica, com entrada livre, é a última de uma série de oito Talks em que percorremos o país durante quatro meses em busca de respostas para algumas das questões que nos definem no presente e no futuro. O mundo digital, nas vertentes da informação e do ensino, o poder da ciência nos progressos da medicina ou a ciência de dados e os limites da privacidade foram alguns dos tópicos que debatemos nesta que é uma das principais iniciativas de literacia mediática do país. Na última edição, as PSuperior Talks tiveram mais de 400 mil visualizações no site do jornal.

Desde o seu lançamento, em 2020, o PSuperior já distribuiu mais de 20 mil assinaturas digitais gratuitas do PÚBLICO a estudantes universitários de todo o país. A edição deste ano foi lançada em Dezembro numa cerimónia liderada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.