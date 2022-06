Bruxelas ignora ambição do Governo no hidrogénio

As ambições portuguesas de exportar hidrogénio verde foram reafirmadas esta semana no final do Conselho Europeu quando o primeiro-ministro, António Costa, considerou estarem “desbloqueados os condicionalismos políticos” que têm impedido o “investimento essencial” nas interconexões energéticas da Península Ibérica, incluindo o terceiro gasoduto até Espanha, que permitirá “desejavelmente, no futuro”, o transporte de gases renováveis.