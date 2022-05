UE já está a “pôr as mãos à obra” para cortar dois terços do gás russo até ao fim do ano

Fechado o acordo para o embargo ao petróleo russo, os 27 começam a discutir como podem acelerar o fim da dependência energética da Rússia. Portugal não vai desperdiçar a oportunidade do plano RePowerEU para concluir o programa de interconexões com Espanha e o resto da Europa.

Cruzada a meta do embargo ao petróleo proveniente da Rússia até ao final do ano, os chefes de Estado e governo da União Europeia lançaram-se imediatamente à prova seguinte na sua corrida para acabar com a dependência dos combustíveis fósseis russos: como financiar (e executar) o novo plano RePowerEU destinado a acelerar a transição para as energias limpas, na actual conjuntura de alta de preços e pressão sobre os governos para medidas de alívio da crise resultante da inflação.