Alec John Such, fundador dos Bon Jovi, morre aos 70 anos

Um dos fundadores da banda Bon Jovi, o baixista Alec John Such, morreu aos 70 anos, anunciou no domingo Jon Bon Jovi, líder da banda norte-americana, sem revelar detalhes sobre a causa da morte de Such. O baixista tocou na banda de rock entre 1983 e 1994.

“Como membro fundador dos Bon Jovi, Alec foi fundamental para a formação da banda”, escreveu o vocalista e compositor Jon Bon Jovi no Twitter. “Para ser honesto, encontrámos o nosso caminho comum através dele”, lembrou, acrescentando que Such era amigo de infância do baterista Tico Torres e trouxe o guitarrista e compositor Richie Sambora para ver a banda actuar.

Alec John Such, que nasceu em Nova Iorque em 1951, era dez anos mais velho do que os outros membros dos Bon Jovi, razão que o levou a abandonar a banda uma década depois, altura em que foi substituído por Hugh John McDonald.

Antes de se juntar à banda responsável por sucessos como You Give Love a Bad Name, Livin’ on a Prayer e Bad Medicine, o músico era uma figura conhecida na cena musical de New Jersey, tendo tocado nos The Message. Foi como responsável de uma sala de concertos em Sayreville que programou Jon Bon Jovi & The Wild Ones antes de se juntar ao grupo, lembra a Associated Press.