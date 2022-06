O ARN e o ADN formam nós que determinam o destino das células

Cientistas portugueses descobriram sinais que permitem identificar as regiões do ADN onde ocorrem nós formados entre o ARN e o ADN com mais facilidade.

Estamos no núcleo de uma célula: aqui, o ADN tem informação genética e, para que ela seja lida e interpretada, é necessário que seja transcrito e passe para ARN. Durante esse processo, podem formar-se estruturas atípicas que envolvem o ADN e o ARN. No fundo, a molécula de ARN enrola-se na de ADN e formam-se nós que podem causar lesões e determinar o destino das células – que pode não ser bom. Agora, uma equipa de cientistas em Portugal descobriu sinais que permitem identificar as regiões do ADN onde esses nós se formam com mais facilidade. A descoberta é apresentada na revista científica eLife.