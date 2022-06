Angelo Sodano (1927-2022), o poderoso cardeal para quem os abusos eram apenas “mexericos mesquinhos”

O cardeal italiano, que dominou o aparelho de Estado do Vaticano durante os pontificados de João Paulo II e Bento XVI, foi instrumental no encobrimento de vários casos de abuso sexual na Igreja Católica.

Uma folha não se mexe no Vaticano a menos que o cardeal Sodano queira, dizia-se nos corredores da Santa Sé. Tal era o poder do italiano Angelo Sodano, que chefiou a secretaria de Estado durante 15 anos durante os pontificados de João Paulo II e Bento XVI e que morreu a 27 de Maio, aos 94 anos. A sua longa carreira, de 60 anos, ao serviço da Igreja Católica ficará para sempre marcada, no entanto, pelo encobrimento de vários casos de abuso sexual.