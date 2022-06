Fernando Santos “obrigado” a uma pequena revolução

Já se sabe que Fernando Santos não é um super-adepto de fazer grandes revoluções de um jogo para o outro. Tome-se como exemplo o último Europeu e os jogos da fase de grupos: em nove dias, Portugal teve o mesmo “onze” nos dois primeiros jogos (Hungria e Alemanha) e mudou dois jogadores para o terceiro (França). Mas o seleccionador nacional sente-se obrigado a fazer mudanças de um jogo para o outro na Liga das Nações e vai fazê-las para o encontro desta noite, em Alvalade, frente à Suíça (19h45, RTP1). Um embate que acontece quatro dias após o empate (1-1) em Sevilha, com a Espanha, uma boa entrada em prova para a selecção portuguesa a que Santos quer dar seguimento. Mas com uma equipa diferente.

“Equipa nova seguramente que não, isso não faria sentido, desequilibraria a equipa”, comentou o técnico, antecipando a já esperada pequena revolução no “onze” que subiu ao relvado na Andaluzia. “Alterações vão existir sempre, isso já tinha anunciado. Perante os jogos e o tempo de recuperação, irá haver alterações”, reforçou o seleccionador nacional, sem, no entanto, especificar quais as mudanças para defrontar os suíços. “Tenho 26 jogadores disponíveis e todos têm a minha confiança. Se me perguntam quem vai jogar, não vou responder. Não tenho aqui jogadores só para olhar, comer, dormir e treinar.”

Quem não está, seguramente, apenas para “olhar, comer, dormir e treinar” é Cristiano Ronaldo, que foi suplente utilizado no confronto com os espanhóis — CR7 já não começava um jogo oficial no banco há cinco anos. É bem provável que o capitão da selecção nacional regresse à titularidade para um dos lugares do ataque — poderá sair André Silva ou Rafael Leão — depois de ter causado pouco impacto a partir do banco. Se foi estratégia deixar Ronaldo no banco para poder jogar de início com a Suíça? Santos não responde, reservando para si o direito de escolha. “Em cada momento, pode ser que eu decida que vai ser assim, ou de qualquer outra maneira.”

Para além do regresso previsível de Ronaldo, e pelas palavras de Fernando Santos, não é fácil projectar outras mudanças no “onze” português com a Suíça. É provável que se mantenha a dupla de centrais formada por Pepe e Danilo Pereira — o seleccionador confia no médio do PSG para jogar numa posição mais recuada e não deve acontecer ainda a estreia do bracarense David Carmo. Entre os laterais, talvez haja alguma rotação à esquerda, com Nuno Mendes a entrar para o lugar de Raphael Guerreiro.

Do meio-campo para a frente, e olhando para as opções no jogo de Sevilha, talvez Rúben Neves entre para o lugar de João Moutinho, mantendo-se Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Na frente, ao lado de Ronaldo, talvez Ricardo Horta, autor do golo do empate frente aos espanhóis, tenha uma oportunidade a titular num dos flancos. Mas tudo isto é especulação. Fernando Santos já terá o plano mais ou menos definido para a rotação na selecção para esta primeira fatia de jogos na Liga das Nações.

Há três anos…

O jogo desta noite será o reencontro da selecção portuguesa com um adversário de boa memória na Liga das Nações. Há precisamente três anos, a 5 de Junho de 2019, Portugal eliminou a Suíça nas meias-finais da primeira edição do torneio, com um triunfo por 3-1 no Estádio do Dragão — Ronaldo marcou os três golos e, poucos dias depois, Portugal vencia os Países Baixos na final. Este foi o mais recente dos 23 confrontos entre as duas selecções, sendo que a Suíça continua a estar por cima no historial — dez vitórias, contra oito de Portugal, mais cinco empates.

Os helvéticos entram nesta segunda jornada do Grupo 2 com outra urgência de pontos, depois da derrota na ronda inaugural com a República Checa (2-1). “Temos de emendar os erros que cometemos na nossa defesa. Em Praga, a sorte não esteve do nosso lado”, comentou Murat Yakin, que assumiu o comando da selecção suíça a meio da qualificação para o Mundial, relegando a Itália para o segundo lugar do grupo.

Sobre a presença de Cristiano Ronaldo no “onze” português, o antigo central não tem dúvidas: vai jogar. “Estou à espera que joguem com ele. Estão a jogar em casa e suponho que vá ser titular. É uma grande alegria jogar contra jogadores como ele. O Ronaldo não tem valor no banco.”