Suíça perde em Praga antes de jogar em Alvalade

Para além da partida de Portugal, em Sevilha, frente à Espanha, disputaram-se nesta quinta-feira mais nove encontros da Liga das Nações. No entanto, apenas um da Liga A: no mesmo grupo da selecção portuguesa, a Suíça, que no domingo joga no Estádio de Alvalade, foi até Praga e acabou derrotada, por 2-1.

A quatro dias de jogar em Lisboa, o seleccionador helvético, Murat Yakin, deixou no banco no jogo de estreia na Liga das Nações Seferovic e Shaqiri - entraram na segunda parte -, e, no Eden Arena, foram os checos que começaram melhor.

Afastada do Mundial pela Suécia no play-off, a República Checa aproveitou uma displicência da defesa suíça para inaugurar o marcador aos 11’: após um lançamento de linha lateral, ninguém cortou a bola e Kuchta aproveitou para se estrear a marcar pela selecção.

A partir daí, a Suíça procurou ter a iniciativa e, em cima do intervalo, foi premiada. Em destaque no RB Salzburgo, Noah Okafor, com qualidade, rematou com o pé esquerdo e bateu Tomás Vaclík, guarda-redes do Olympiacos, de Pedro Martins.

Na segunda parte, o jogo continuou a ser pautado pelo equilíbrio, mas novo erro da defesa suíça resultou no golo da vitória dos checos (Sow, na própria baliza), que desta forma assumem a liderança do Grupo 2.

Empate na estreia de Miguel Vítor

Na Liga B, houve três jogos e sem qualquer triunfo dos anfitriões. A maior surpresa chegou do Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, onde um golo de Haaland, aos 26’, garantiu uma importante vitória (0-1) da Noruega na Sérvia. Também no Grupo 4, o desfecho foi mais expectável: a Suécia venceu na Eslovénia, por 0-2. Em Haifa, no Grupo 2, Israel e Islândia empataram a dois golos, no jogo de estreia de Miguel Vítor pela selecção israelita.

O resultado mais dilatado aconteceu no Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilissi. No Grupo 4 da Liga C, a Geórgia goleou Gibraltar, por 4-0, num jogo quase de sentido único: 28 remates para a equipa da casa, apenas um para os forasteiros. Kvaratskhelia, extremo de 21 anos contratado pelo Nápoles, inaugurou o marcador aos 12’, e, ainda na primeira parte, o veterano central Guram Kashia fez o 2-0. O resultado ficou fechado com golos de Mikautadze e Qazaishvili nos últimos cinco minutos.

No mesmo grupo, num duelo entre vizinhos, a Macedónia do Norte, que foi derrotada por Portugal no play-off de acesso ao Mundial 2022, foi a Razgrad empatar a um golo com a Bulgária: Despodov colocou os búlgaros a vencer, mas o ponta-de-lança macedónio Milan Ristovski fez o empate, no início da segunda parte.

No Grupo 2, Nicósia recebeu o duelo entre Chipre e Kosovo, que terminou com uma merecida vitória dos kosovares. Os golos do triunfo (2-0) da selecção comandada pelo antigo internacional francês Alain Giresse foram marcados por dois jogadores que jogaram nesta temporada na Ligue 1: Valon Berisha, aos 65’, e Edon Zhegrova, aos 78’.

Em Belfast, com Vlachodimos na baliza, a Grécia apenas precisou de um golo, marcado por Bakasetas, para vencer na Irlanda do Norte (0-1).

Na Liga D, onde competem as sete selecções com a hierarquia mais baixa na competição, realizou-se apenas um jogo, que terminou sem surpresa. No Grupo 2, do qual faz parte também Malta, a Estónia recebeu em Tallin a débil formação de São Marino e, com golos ainda na primeira parte do defesa Joonas Tamm e do avançado Robert Kirss, venceu, por 2-0.