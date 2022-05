Rafael Leão orgulhoso na selecção: “Estou muito mais maduro e confiante”

Avançado do AC Milan fez uma época tremenda em Itália, afirmando-se em pleno na Série A. Agora, quer assumir protagonismo também com a camisola de Portugal.

Rafael Leão é um dos jogadores do momento. Dias depois de ter conquistado o título italiano pelo AC Milan, o avançado português já trabalha com a selecção para preparar os jogos da Liga das Nações. Em conferência de imprensa, destacou o percurso ascendente e a vontade de conquistar espaço com a camisola de Portugal.

"Saí jovem do Sporting para o Lille, para um campeonato forte, e evoluí muito como jogador. Os primeiros dois anos [no AC Milan] não foram como queria, mas este último ano, sim. Estou muito mais maduro, confiante e espero alcançar grandes coisas no futuro. Quero ser uma referência no Milan, na selecção e ganhar um Mundial”, revelou.

São objectivos tremendamente ambiciosos, que requerem um passo de cada vez. E Rafael Leão assegura ter os “pés bem assentes no chão”, mesmo com todo o reconhecimento que lhe tem sido creditado depois de uma temporada em que foi eleito o melhor jogador da Serie A, com 14 golos e 12 assistências em 42 encontros.

“[Estou] muito contente, mas sempre com os pés bem assentes no chão. Sinto-me orgulhoso e contente por trabalhar com jogadores com muita experiência e que já conquistaram troféus”, notou, abordando de seguida o encontro com Espanha, o primeiro de quatro na caminha de Portugal no Grupo 2 da Liga das Nações.

"Espanha é uma grande selecção, mas nós também somos e iremos bater de frente com eles, assim como com as outras equipas. Pretendemos ganhar e estamos a preparar bem [o jogo]. A Espanha é muito forte na posse de bola, temos de explorar as fragilidades e o que temos feito neste estágio é preparar bem esse jogo”. Um jogo agendado para Sevilha, já no dia 2 de Junho.

Rafael Leão, que conta cinco internacionalizações AA, tem contrato com o AC Milan por mais dois anos e nem as notícias que dão conta de uma eventual transferência para o Real Madrid, de Espanha, tiram a concentração ao jogador que “prefere jogar a extremo esquerdo”. “Estou muito bem, sinto-me em casa [no AC Milan], mas, agora, estou na selecção. O foco é esse”.